OMC prevê crescimento de 4,4 % do comércio mundial

Tamanho do texto

Por um lado, o otimismo, porque as trocas comerciais a nível global continuam a crescer, mais precisamente a um ritmo de 4,4% este ano, segundo as previsões da Organização Mundial do Comércio (OMC). Por outro, o braço de ferro protecionista entre Estados Unidos e China pode comprometer tudo.

"Estas estimativas não têm em conta, e salientamos isso, a possibilidade de uma escalada dramática nas restrições aduaneiras", declarou Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC.