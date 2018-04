Reino Unido na Síria? Ministros deverão decidir esta quinta-feira

Theresa May deverá pedir, esta quinta-feira, ao painel de ministros uma aprovação para que o país avance com uma ação militar contra infraestruturas de armas químicas na Síria.

A primeira-ministra do Reino Unido não passará com a decisão no parlamento britânico.

Depois do ataque em Douma, pediu urgência na resposta contra o regime de Bashar al-Assad, o qual acredita ter sido o responsável pelo atentado que matou 70 pessoas.

Apesar de ainda não ter confirmado, efetivamente, uma possível cooperação com outros países, caso o gabinete de ministros aprove o envolvimento do Reino unido numa ação militar na Síria, tudo indica que Theresa May venha a unir forças com Donald trump e o governo francês, em território de Bashar al-Assad.