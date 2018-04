Rússia diz que tropas não encontraram prova de ataque químico na Síria

Tamanho do texto

O Presidente russo, Vladimir Putin, manteve-se mudo sobre a questão síria durante uma visita ao Pavilhão Espacial, em Moscovo, que marcou as comemorações do dia da Cosmonáutica.

Foi a porta-voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, que disse, esta quinta-feira, que as tropas russas em Douma não encontraram qualquer prova de um ataque com armas químicas. Também alertou os EUA e aliados sobre uma possível ação militar na Síria.

"Apelamos a todos os elementos responsáveis da comunidade internacional para pensarem acerca das consequências possíveis de tais alegações, das ameaças e até ações mais planeadas. Ninguém autorizou os líderes ocidentais a assumir o papel de polícias mundiais e em simultâneo de investigadores, procuradores, juízes e executores", sublinhou Maria Zakharova.

Veículos com bandeiras e elementos da polícia militar russa concentraram-se, esta quinta-feira, perto do ponto de passagem de Al-Wafideen, em preparação para entrar em Douma.

Moscovo disse que a bandeira síria foi hasteada naquele que era o último bastião rebelde na região de Ghouta oriental, perto de Damasco.