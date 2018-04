Finais antecipadas na Liga dos Campeões e Liga Europa

Tamanho do texto

No outro jogo o Liverpool que tem o melhor ataque da prova terá pela frente aquele que é, supostamente, o melhor adversário para seguir na competição, a AS Roma, mas a verdade é que, contra todas as expectativas, a equipa conseguiu afastar o Barcelona.

Tal como na Liga dos Campeões final antes do tempo na Liga Europa entre Atlético de Madrid e Arsenal. Na outra partida o Marselha do português Rolando defronta o Red Bull Salzburgo, a grande surpresa da competição que partiu em desvantagem para a segunda mão dos quartos, contra a Lazio, mas acabou por qualificar-se.