Tamanho do texto

Um tribunal russo ordenou o bloqueio da aplicação de mensagens encriptadas Telegram. A empresa recusa-se a fornecer aos serviços de segurança russos o acesso a mensagens privadas de utilizadores.

Ao todo, são 200 milhões no mundo inteiro a recorrer a esta ferramenta, que se assemelha ao WhatsApp, com a diferença de oferecer um grau de confidencialidade muito elevado, uma vez que as mensagens não passam por um servidor central.