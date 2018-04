Skripal estava sob vigilância da Rússia há mais de cinco anos

O ex-espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia, envenenados no início de março em Inglaterra, estavam a ser vigiados pela Rússia há pelo menos cinco anos. Quem o diz é o conselheiro para a Segurança Nacional do Reino Unido, Mark Sedwill, numa carta enviada ao secretário-geral da NATO, tornada pública esta sexta-feira.

O embaixador russo no Reino Unido, Alexander Yakovenko, diz que a notícia constitui uma "grande surpresa" para Moscovo:

"A investigação está a ser conduzida da forma menos transparente possível. O governo britânico recusa de todo cooperar com as autoridades russas. Temos a impressão de que o governo britânico está deliberadamente a seguir a política de destruir todas as provas possíveis, classificando os materiais restantes como confidenciais, tornando impossível uma investigação independente transparente."

Na carta, Sedwill afirma que, já em 2013, "contas de email pertencentes a Yulia Skripal foram visadas por ciberespecialistas do GRU", os serviços secretos do Exército russo. No texto, indica ainda que, nos anos 2000, a Rússia lançou um programa que incluía o "estudo dos meios de administração de agentes neurotóxicos, aplicando-os nomeadamente em maçanetas de portas", forma através da qual a polícia britânica acredita que os Skripal entraram em contacto com o Novichok.

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, acusou Londres de "deformar" as conclusões da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas. que "confirmou a identidade do agente químico tóxico usado em Salisbury", mas não a sua origem.