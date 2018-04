No passado mês de março foram decididas alterações ao tratado que Trump rejeitou. Recorde-se que Washington participou nas negociações do TPP durante a presidência de Barack Obama, mas Trump abandonou o processo com argumentos amplamente considerados protecionistas.

No entanto, eis que agora no Twitter, Trump vem anunciar que, se as propostas forem melhores do que as apresentadas a Obama, o regresso é possível. O grande desafio é, salienta, chegar a acordo com o Japão.

O ministro das Finanças japonês, Taro Aso, louvou este passo, mas o governo nipónico reconhece que será muito difícil renegociar os termos com o presidente americano.