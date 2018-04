Volkswagen anuncia reestruturação

Tamanho do texto

O Grupo Volkswagen pretende criar seis unidades operacionais, apostar na China e estuda a venda de ativos com o objetivo de ser mais eficiente.

O novo presidente do construtor automóvel alemão, Herbert Diess, anunciou que é necessário acelerar a transformação da empresa: "A base do nosso desenvolvimento é a nossa convicção de que um grupo mais leve orienta marcas fortes. É nisso que se concentra a nova estrutura administrativa do grupo Volkswagen"

Na primeira conferência de imprensa, nas novas funções, Diess explicou que as marcas do aglomerado vão organizar-se em três grupos. O primeiro vai incluir a Volkswagen, a Skoda e a Seat; o segundo será constituído pela Audi; e o terceiro englobará a Porsche, Bentley, Bugatti e depois a Lamborghini.

A divisão foi feita tendo por base o preço dos veículos.

O novo presidente anunciou, ainda, que a Volkswagen está a preparar a entrada na bolsa do negócio de autocarros e camiões através da Volkswagen Truck and Bus.

A ação irá permitir ao grupo financiar-se, mais facilmente, no mercado de capitais.