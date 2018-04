De mala na mão, o presidente sírio entrou tranquilamente no escritório

Tamanho do texto

Depois de uma noite agitada na Síria, mal o sol nasceu, Bashar al-Assad foi filmado a entrar tranquilamente no escritório.

Minutos depois, reagiu àquilo que o mundo acompanha: a ação militar dos EUA e aliados em território sírio.

Assegurou que o ataque "não afetará a determinação do regime sírio em terminar com a guerra contra o terrorismo".

Nas ruas de Damasco, a tranqulidade é outra, aliás, foi em forma de protesto e apoio ao regime de Bashar al-Assad que centenas de civis sírios receberam a notícia do ataque.

Damasco, esta manhã reuters

As ruas da capital síria encheram-se com bandeiras do regime e da Rússia.

Condenam os bombardeamentos das forças militares norte-americanas, francesas e britânicas. Buzinas, músicas nacionalistas pelas ruas, numa espécie de demonstração de solidariedade ao lado da força de Bashar al-Assad.

A televisão síria avançou que três civis terão ficado feridos após os bombardeamentos. A presidência síria reagiu através do Twitter disse que "Nenhuma alma será humilhada!.