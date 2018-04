Donald Trump em relação à ação militar na Síria: "Missão cumprida!"

Tamanho do texto

Há poucos minutos, através da rede social Twitter, escreveu: "Missão cumprida!"

"Um ataque com perfeita execução, o de ontem à noite. Obrigada à França e ao Reino Unido pela sabedoria e poder da suas forças militares. Não poderíamos ter tido um melhor resultado. Missão cumprida!"

Donald Trump

O presidente norte-americano ainda não falou ao país depois do ataque às instalações sírias.

No entando, a porta-voz do Pentagono, Dana White, deu uma conferência de imprensa, há minutos, ao lado do chefe de operações da ação militar desta madrugada, Kenneth F. McKenzie Jr.

Ambos deram conta de uma "operação de sucesso" e que realçaram que "o importante é perceber" que esta operação foi para "terminar com o uso de armamento químico" por parte do governo sírio.