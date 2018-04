É o adeus ao realizador Milos Forman

Tamanho do texto

Estreou-se como cineasta em 1963 com "O Ás de Espadas." Dois anos mais tarde vence o primeiro Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com a comédia "Os Amores Duma Loura." Um galardão que volta a arrecadar em 1968 com "O Baile dos Bombeiros."

A invasão de Praga pelas tropas soviéticas, levou a que Forman se refugiasse em Paris e depois nos Estados Unidos, acabando, por adquirir a cidadania norte-americana na década de 70. O mundo despede-se, agora, do homem que está por detrás de um dos clássicos do cinema e que lhe valeram um dos dois Óscares para melhor realizador.