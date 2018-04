EUA, França e Reino Unido lançam ataque sem precedentes contra a Síria

Donald Trump anunciou esta sexta-feira que os Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido e a França, lançaram ataques de precisão contra os locais de armazenamento de armas quimicas do regime sírio.

Numa declaração a partir da Casa Branca, em Washington, o Presidente norte-americano justificou a ação militar com a necessidade de acabar com as armas químicas do regime de Bashar Al-Assad, para que não aconteçam mais ataques como o da semana passada, em Douma. Um ataque que fez pelo menos 60 mortos e que a comunidade internacional atribui a responsabilidade ao governo sírio.