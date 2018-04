África do Sul despede-se de Winnie Mandela

É o adeus a Winnie Madikizela-Mandela. Cerca de 40 mil pessoas despediram-se, este sábado, da ativista e segunda mulher do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.

Com honras de Estado e militares, o caixão de Winnie Mandela chegou ao Estádio Orlando no Soweto, em Joanesburgo, coberto pela bandeira sul-africana. Aquela que foi considerada a "mãe da nação" morreu a 02 de abril, aos 81 anos.

A cerimónia fúnebre contou com a presença de figuras do mundo do cinema, da moda e da política. Entre eles chefes de Estado e de Governo de países como a Namíbia, Madagáscar, República do Congo e Zâmbia.

Winnie casou-se com Nelson Mandela em 1958 com quem teve duas filhas. Detida e torturada por diversas vezes, a ativista acabou por se tornar um símbolo da luta contra a segregação racial.