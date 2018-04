Bashar al-Assad reuniu-se com deputados russos

Tamanho do texto

Um dia depois do ataque dos EUA, França e Reino Unido à Síria, Bashar al-Assad reuniu-se, em Damasco, com um grupo de deputados russos.

Na reunião foi discutida a ação militar do ocidente mas o tema principal foi: Qual o futuro da Síria e como é que o país vai renascer das cinzas depois de uma guerra que durou 7 anos.

Andrei Turchak, Secretário do Conselho Geral do Partido “Rússia Unida”, disse aos jornalistas, no fim da reunião, que o encontro foi para debater "questões económicas", incluindo a "participação de empresas russas na reconstrução da Síria.".

Segundo os deputados russos, Bashar al-Assad estava de "bom humor" e, durante a reunião, voltou a condenar o ataque do ocidente.

Para a presidência síria, agora, a prioridade é reconstruir o país. Uma reconstrução que deverá estar concluída entre 10 a 15 anos e que será feita com a ajuda da aliada Rússia.