Douma tomada pelo exército sírio

Uma cidade fantasma. É o que parece Douma, ao ver o último autocarro com civis partir para a cidade de Jarablus, no norte da Síria.

Douma era o último bastião rebelde na zona Ghouta Oriental. Depois de morrerem mais de 1600 civis, fez-se um acordo de paz: evacuar centenas de pessoas que estavam encurralados na cidade.

Num comunicado, o exército sírio fala de uma "limpeza de terrorismo". Dizem ter encontrado bombas pelas ruas e fábricas de armas e munições pertencentes aos rebeldes. No documento, admitem que o que se segue é uma "limpeza de terreno" para que Douma fique "livre de terroristas".

No mês passado, Ghouta oriental, região de Damasco, viu 43 mil rebeldes e famílias partir de malas às costas com destino ao noroeste do país. Só faltava Douma para que a capital ficasse, segundo o exército sírio, "em segurança".