Morreu Vittorio Taviani

Morreu um dos mestres do cinema social italiano. Vittorio Taviani faleceu, este domingo, em Roma. Tinha 88 anos.

O cineasta assinou juntamente com o irmão Paolo mais de uma dezena de longas-metragens. "Padre Padrone" arrecadou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1977. Berlim voltou a render-se ao trabalho dos irmãos Taviani, em 2012. O filme "César deve Morrer" levou para casa o Urso de Ouro e foi escolhido para encerrar a 10ª edição do DocLisboa.

Uma encenação de Júlio César de Shakespeare onde os presos se transformam, temporariamente, em atores. No entanto, quando as luzes se apagam despem-se a pele das personagens e voltam ao ponto de origem.