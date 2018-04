Salvador Sobral volta a "Amar Pelos Dois" em palco com a irmã

Salvador Sobral voltou a partilhar os holofotes com a irmã, Luísa, a autora da letra de "Amar Pelos Dois", a música que arrebatou o festival da Eurovisão no ano passado, na final de Kyiv, na Ucrânia.

Os irmãos voltaram a atuar em público no palco do Saléão Preto & Prata do Casino do Estoril num dos derradeiros espetáculos de Luísa Sobral antes de uma pequena pausa para ser mãe pela segunda vez.

"Amar Pelos Dois" foi o tema que marcou este regresso de Salvador Sobral aos palcos portugueses.

O momento foi captado e partilhado nas redes sociais pela Power Nation, a promotora do espetáculo de Luísa Sobral.

A artista voltou a subir ao palco sábado à noite, em Beja, tendo também partilhado os holofotes do Teastro Pax Jália com um grupo coral de cante alentejano do Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, de acordo com a foto partilhada na respetiva conta na rede social Facebook.

Luísa sobral tem ainda previstos mais três espetáculos na presente digressão. Todos no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, entre segunda e quarta-feira, sob o título de "Desconcerto."

Depois, Luísa apenas deverá voltar a atuar a 11 de maio, véspera da final da Eurovisão em Lisboa. A irmã de Salvador Sobral tem um concerto agendado na Chamusca.

Pelo meio, Luísa sobral deverá dar à luz pela segunda vez, quase dois anos depois de ter permitido ao irmão a sensação de ser tio.

Quanto ao vencedor da Eurovisão, esta atuação com a irmã foi a primeira em Portugal, mas a segunda depois da intervenção cirúrgica a que foi submetido no início de dezembro.

A primeira vez de Salvador Sobral em palco após a cirúrgia aconteceu no início de março, em Cádiz, em Espanha, num concerto dos La Canalla, no qual assumiuu o microfone e cantou na língua de cervantes (ver vídeo em baixo).

Salvador Sobral tem programado um dueto com o brasileiro Caetano Veloso na final da Eurovisão, a 12 de maio.

O primeiro concerto em nome próprio foi agendado para 26 de amio, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores.