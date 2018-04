Sondagem revela que Lula domina paisagem eleitoral depois de preso

Apesar de uma descida em relação à sondagem anterior, o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva continua a liderar as intenções de voto para as eleições de outubro, com 31%. Michel Temer, o atual chefe de Estado, fica-se apenas pelos 2%.

O instituto Datafolha revelou este domingo uma sondagem realizada depois da detenção de Lula. O fundador do Partido dos Trabalhadores está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. No encalço do ex-Presidente, de acordo com os resultados, encontra-se Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita, com 15% das intenções de voto.

A mesma sondagem revela que 54% dos entrevistados considera justa a prisão do ex-Presidente. 40% estão contra e 6% abstiveram-se.

62% dos inquiridos considera ainda que Lula não vai disputar as eleições. 18% pensa que sim, com certeza.