Barbara Bush abandona cuidados médicos continuados

Barbara Bush encontra-se com a saúde debilitada.

A mulher do antigo presidente George Bush e mãe do antigo presidente George W Bush 92 anos e já foi internada várias vezes.

De acordo com um comunicado oficial, não vai continuar com tratamentos médicos continuados e deverá permanecver em casa da família em Houston, estado do Texas.

Barbara Bush foi primeira dama dos Estados Unidos entre 1989 e 1993. Durante os anos em que esteva na Casa Branca, lançou iniciativas como a educação para asultos.

Foi uma das primeiras damas mais populares do país. O marido, George Bush, foi o quadragésimo primeiro presidente dos Estados Unidos.