Comey diz que Trump é "moralmente inapto"

"Moralmente inapto" para dirigir os Estados Unidos. Palavras de James Comey, ex-diretor do FBI, sobre Donald Trump durante uma entrevista exclusiva à ABC.

Esta não é a primeira vez que o critica o presidente norte-americano. No livro "Uma lealdade mais elevada" que esta semana chega às bancas, Comey ataca o caráter de Trump, denuncia as pressões de que foi alvo e uma liderança "guiada pelo ego."

"Penso que em termos físicos está em condições de ser presidente, mas moralmente não. Quem fala e trata mulheres como um pedaço de carne, quem mente constantemente sobre questões mais e menos importantes e quer que as pessoas acreditem não tem, moralmente, condições para ser presidente dos Estados Unidos. O nosso presidente deve incorporar valores como o respeito e todos os outros que são fundamentais neste país, desde logo, a verdade, que é o mais importante" refere Comey.

Nomeado em 2013, pelo então presidente Barack Obama, Comey foi o homem escolhido para investigar as alegadas interferências da Rússia nas eleições presidenciais. Mas acabou por ser afastado por Donald Trump em maio de 2017.

Horas antes da entrevista à ABC, o inquilino de Casa Branca recorreu às redes sociais para dizer o que pensa sobre o autor do livro "Uma lealdade mais elevada"

"Nunca pedi a Comey lealdade pessoal. Mal conheço este tipo. É mais outra mentira. As suas memórias são falsas" escreve Trump que acusa, ainda, Comey de ter sido "o pior diretor do FBI na história."

O livro de Comey chega, esta terça-feira, às bancas nos Estados Unidos. As revelações sobre Donald Trump prometem fazer disparar as vendas daquele que é um dos livros mais aguardados do ano.