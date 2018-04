Imprensa britânica: Reino Unido poderá ser alvo de ataque cibernético russo

Tamanho do texto

De acordo com a imprensa, o Kremlin prepara uma reação aos ataques coordenados por Londres, Paris e Nova Iorque, que os Ocidentais dizem ter sido levados a cabo em zonas estratégicas, no passado sábado.

Os bombardeamentos do Ocidente são uma resposta a um alegado ataque com recurso a substâncias químicas em Douma, que Damasco rejeita como "progaganda." Morreram pelo menos 70 pessoas, incluídas crianças.

De acordo com jornais como o Daily Mail e o Daily Express, os ataques têm como objetivo tanto instituições públicas como privadas do Reino Unido e poderiam bloquear o funcionamento do país.

Entre os objetivos, dizem os jornais, estariam aeroportos, hospitais, comboios, bancos e departamentos do Governo, mas também figuras políticas de relevo, de quem seriam divulgados segredos considerados 'embaraçosos.'

A imprensa britânica fala também num conjunto de operações de rumores informativos, as chamadas fake news, a serem preparados por piratas cibernéticos russos.

O departamento de Defesa dos Estados Unidos avisou também para o aumento da atividade relacionada com pirataria cibernética nas horas que se seguiram aos bombardeamentos na Síria.