Incêndio de origem criminosa devasta 2.500 hectares

As autoridades australianas acreditam que o incêndio que lavra desde sexta-feira e devastou já cerca de 2500 hectares em Nova Gales do Sul, perto de Sidney, teve origem criminosa e abriram um inquérito.

As chamas consumiram matas e florestas, obrigando à retirada de centenas de moradores da região. Não há registo de vítimas ou danos em residências.

Centenas de bombeiros continuam a combater as chamas. As condições climatéricas registaram melhorias, no início desta semana, com a diminuição da força do vento.

As temperaturas elevadas, que se fazem sentir, sucedem-se a um verão especialmente seco, propiciando um ambiente de alto risco.