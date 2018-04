O primeiro dia de Marcelo Rebelo de Sousa na visita a Espanha

Tamanho do texto

Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu esta segunda-feira o primeiro de três dias de visita de Estado a Espanha. O Presidente da República foi recebido com honras militares no Palácio Real pelos reis espanhóis, Felipe VI e Letizia, onde aproveitou para reforçar as boas relações entre os dois países.

Com uma agenda preenchida ao longo dos três dias, Marcelo tem também como objetivo o contacto com a comunidade portuguesa em Espanha.