Submarino nazi encontrado na Dinamarca

Os destroços do U-3523 foram encontrados na região de Skagerrak durante os trabalhos de mapeamento, realizados pelo Museu de Guerra Naval da Jutlândia.

O submarino está a cerca de 120 metros de profundidade, com a proa afundada no leito marinho, com um ângulo de 45°.

O Museu diz que não pretende recuperá-lo.

"Ninguém tem permissão para recuperar o submarino. Então deveriam ser as próprias autoridades, as autoridades alemãs a dizer que gostariam que fosse recuperado e examinado", afirma o curador do museu, Gert Normann Andersen.

O submarino foi afundado por um bombardeiro britânico a seis de maio de 1945, no mesmo dia em que as Forças aliadas libertaram a Dinamarca da ocupação nazi.

U-3523 fazia parte da série XXI e tinha autonomia para atravessar o Oceano Atlântico. Era uma embarcação muito avançada para a época, possuindo dois motores a diesel e dois elétricos o que lhe permitia navegar sem ser detetado pelos sonares.