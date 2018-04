UE pede intervenção de Rússia e Irão no conflito sírio

Tamanho do texto

A União Europeia apelou à intervenção da Rússia e do Irão para que se possa encontrar uma solução política para o conflito sírio.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28 reúnem-se, esta segunda-feira, no Luxemburgo com a situação na Síria no topo da agenda.

À entrada para a reunião, o chefe da diplomacia britânica referiu que os bombardeamentos perpetrados pelos Estados Unidos da América, com o apoio do Reino Unido e de França, não tiveram como objetivo derrubar o regime de Bashar al-Assad.

Boris Johnson afirmou que essa foi a maneira encontrada para demonstrar que a comunidade internacional reprova o uso de armas químicas. A erosão desse tabu, que está em vigor há 100 anos, foi longe demais com Bashar al-Assad e chegou a hora de o mundo dizer não ".

Federica Mogherini, a alta representante da União Europeia para as Relações Externas, sublinhou que é necessário encontrar uma solução política para o conflito e pediu o apoio de Moscovo e de Teerão.

Para Mogherini, "parece muito claro que há, neste momento, a necessidade de dar um empurrão ao relançamento do processo político liderado pelas Nações Unidas. Pedimos claramente, em particular à Rússia e ao Irão, que exerçam a sua influência sobre Damasco para iniciarem um debate significativo sob os auspícios da ONU".

A chefe da diplomacia europeia referiu, ainda, que Bruxelas está pronta para iniciar o planeamento financeiro para a reconstrução da Síria, no entanto, afirmou que essa ajuda está dependente de uma solução do conflito negociada a nível político.