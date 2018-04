Discurso de Macron: as reações dos estudantes

Estudar Ciência Política em Estrasburgo, a cidade francesa que acolhe sessões plenárias do Parlamento Europeu uma vez por mês, é como ter um laboratório onde se podem testar os conhecimentos adquiridos nas salas de aula. É este o caso em particular quando os chefes de estado e governo aqui se deslocam para discursarem sobre o futuro do projeto europeu. Em abril foi a vez do presidente francês, Emmanuel Macron, um dos maiores apoiantes de mais integração na União Europeia.