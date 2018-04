Europa tem cada vez mais bebés a nascer fora do casamento

Tamanho do texto

O nascimento de bebés fora do casamento é uma tendência cada vez mais presente um pouco por toda a Europa.

Os números revelados pelo Eurostat esta semana assinalam que em 2016 mais de cinco milhões de crianças nasceram à margem do matrimónio no seio dos 28 países membros da União Europeia.

Com quase seis em cada 10 nascimentos, França lidera este ranking europeu. A seguir, Bulgária e Eslovénia dividem o segundo lugar, com 58,6%, e o pódio fica completo com a Estónia e os seus 56,1%.

Portugal não escapa à tendência e é já o sétimo país da União Europeia com mais nascimentos fora do casamento, com 52,8%.

No outro extremo destes dados está a Grécia, onde apenas 1 em cada 10 bebés é concebido sem o suporte da estrutura matrimonial.

Por outro lado, todos os países registam um aumento nesta realidade desde o ano 2000, ainda que com dimensões distintas.

Se nos estados do norte da Europa a subida foi pequena, já nos países de Mediterrâneo assistiu-se ao dobro e, em alguns casos, mesmo ao triplo dos nascimentos registados fora do casamento em apenas 16 anos.