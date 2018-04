Marcelo: Um rei em Espanha

Tamanho do texto

O primeiro dia da visita oficial Marcelo Rebelo de Sousa a Espanha terminou um jantar de gala oferecido pelos reis, no Palácio Real, em Madrid.

Durante a manhã foi recebido com honras militares, à tarde recebeu as chaves da cidade e participou num debate com estudante universitários e à noite voltou a ser o protagonista num jantar onde marcaram presença várias figuras públicas

A deslocação que visa reforçar as relações bilaterais com o país vizinho ocorre na sequência da visita de Felipe VI e de Letizia a Portugal em 2016.

O Presidente da República encerra a visita oficial de três dias a Espanha esta quarta-feira.