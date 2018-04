Síria diz ter sido alvo de um novo ataque com mísseis

Tamanho do texto

A base militar síria de Shayrat, em Homs, terá sido alvo de um ataque com mísseis no início da semana. A notícia é avançada pela televisão estatal, mas a origem ainda não é clara.

O exército admite que aviões israelitas entraram no espaço aéreo sírio a partir do Líbano e possam, por isso, estar por detrás do ataque. O Estado hebraico não confirma, nem desmente.

Um porta-voz do Pentágono já descartou o envolvimento de militares norte-americanos. No ano passado, os Estados Unidos dispararam cerca de meia centena de mísseis contra esta base localizada a cerca de 200 quilómetros de Damasco em resposta a um alegado um ataque químico. Um argumento que Estados Unidos, França e Reino Unido utilizaram para justificar o ataque na madrugada deste sábado contra alvos sírios. À semelhança do que foi veiculado durante o fim de semana, também, aqui há informações de que vários mísseis terão sido intercetados pelo sistema de defesa antiaérea.