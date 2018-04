"Breves de Bruxelas": UE prepara expansão para os Balcãs Ocidentais e PM britânica pede desculpa aos descendentes da geração "Windrush"

Tamanho do texto

Nesta edição falamos dos planos da UE para expandir em direção aos Balcãs Ocidentais e destacamos igualmente a polémica que envolve a PM britânica Theresa May e os cidadãos descendentes da geração “Windrush” que estão agora a receber cartas com vista à sua deportação do país. O caso trouxe de novo à baila a situação dos cidadãos europeus pós-Brexit.