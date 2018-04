Tamanho do texto

Mike Pompeo, Secretário de Estado norte-americano e diretor da CIA, encontrou-se em Pyongyang com o presidente da Coreia do Norte. A notícia é avançada pelo jornal Washington Post, que cita duas fontes independentes, com acesso direto à informação.

O diretor da CIA terá estado com Kim Jong-Un há cerca de duas semanas, no fim de semana de Páscoa, já depois de ter sido nomeado como Secretário de Estado.