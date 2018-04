Homicídio de Kutsiak faz cair chefe da polícia nacional

Tamanho do texto

O chefe da polícia nacional da Eslováquia, Tibor Gaspar, vai abandonar o cargo no final de maio depois de semanas de protestos populares pela morte do jornalista de investigação Yan Kutsiak em fevereiro. É a terceira grande demissão entre dirigentes de topo depois do repórter e a namorada terem sido abatidos a tiro em fevereiro.