Órgão regulador da comunicação investiga Russia Today

A estação de televisão Russia Today está na mira do Ofcom, o organismo regulador da comunicação no Reino Unido.

Em causa está a alegada falta de imparcialidade do canal de origem russa desde o caso Skripal, em março, que abalou as relações entre os dois países.

De acordo com o Ofcom, foram abertas sete investigações e em causa pode mesmo estar a licença de emissão em solo britânico.

O organismo acredita que a TV Novosti, operadora do canal a nível internacional, é controlada em última instância pelo Kremlin e pelo presidente russo, Vladimir Putin.

As posições do canal já tinham sido criticadas por membros do Parlamento após a divulgação do caso do envenenamento do ex-espião e da filha em Salisbury. Muitos chegaram a defender o fim das emissões da Russia Today, algo que pode ficar agora mais perto de se tornar efetivo.

Desde 2012, a Russia Today protagonizou 15 infrações às regras do Ofcom, um número considerado normal e em linha com muitos outros canais de informação nos últimos anos.

Apesar desta polémica, a audiência da Russia Today na Grã-Bretanha tem uma expressão quase residual, já que, de acordo com o BARB (Broadcasters Audience Research Board), entidade responsável pelas audiências, o canal chega apenas a 1% da população adulta por mês.