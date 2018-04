Presidente antecipa eleições na Turquia

Tamanho do texto

O Presidente da Turquia antecipou as eleições presidenciais e legislativas para o dia 24 de junho, mais de um ano antes da data prevista. As eleições estavam marcadas para novembro de 2019.

Em conferência de imprensa, RecepTayyip Erdogan explicou a decisão com a necessidade urgente de fazer a transição de um sistema parlamentar para um sistema de presidência executiva.

O anúncio do presidente turco aconteceu depois de um encontro com Devlet Bahceli, líder do Partido de Ação Nacionalista e um dos principais apoiantes de Erdogan.

Esta alteração pode pôr em causa a participação do novo partido IYI, de Meral Aksener.

Segundo a lei eleitoral turca, o partido tem de fazer um congresso seis meses antes das eleições para poder apresentar-se a votos.