Raul Castro escolhe sucessor

É considerado um delfim de Raul Castro, mas pouco se conhece do seu pensamento político. Sabe-se no entanto que é fã dos Beatles e que ganhou fama por defender um centro cultural que promovia espetáculos com travestis em Cuba.

A passagem de testemunho começa esta quarta-feira, dia em que tomam posse os 605 deputados da Assembleia Nacional, eleitos nas últimas eleições.

A sessão vai durante dois dias mobilizar a classe política em Cuba. A população prefere esperar para ver e tem expectativas moderadas sobre a ascensão de Díaz-Canel. Vêm como positiva a chegada ao poder da geração nascida depois da revolução de 1959, mas consideram que qualquer nova política levará meses a ser posta em prática.