Viagem a um mundo jurássico... em Paris

Entusiastas dos grandes répteis maravilhados com a grande exposição de dinossauros em Paris "Jurassic World." A exposição abriu ao público no sábado e convida o visitante a contemplar réplicas em tamanho real. O espaço foi decorado a rigor e parece mesmo que se passeia nas selvas por onde andava o Tiranossaurus Rex. Dos mais pequenos aos mais velhos, muitos foram os que disseram que os dinos estavam mais reais do que nunca! É possível visitar a exposição, na região de Paris, até dia dois de setembro.