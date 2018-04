Alemanha e França acertam posições

Tamanho do texto

Em resposta a uma pergunta dos jornalistas, acabou por ser o presidente francês a explicar a não participação da Alemanha no ataque conjunto da França, Reino Unido e Estados Unidos à Síria. "Era preciso um quadro constitucional que permitisse uma ação confidencial, sem ter de esperar por várias semanas de debate parlamentar. Foi essa a escolha de Theresa May e que ela assumiu para poder ser eficaz. Uma escolha que a Constituição alemã não permite, mas tivemos uma estreita coordenação com a chanceler e continuaremos a ter nesta questão", afirmou Emmanuel Macron.