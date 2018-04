Árbitros do Mundial'2018 já treinam com o VAR

Os árbitros escolhidos pela FIFA para o próximo Campeonato do Mundo de futebol, na Rússia, já preparam a primeira edição do torneio com o auxílio do vídeoárbitro (VAR).

Os 36 juízes e 63 assistentes estão concentrados num estágio em Florença (Itália), que se prolonga por duas semanas, trabalhando com o sistema que, pela primeira vez desde a sua implementação em diversos campeonatos, terá os lances analisados a serem igualmente mostrados aos adeptos nos ecrãs dos estádios russos.

Este anúncio da FIFA surgiu como uma resposta às críticas de que o controverso VAR não é claro para o público presente nos estádios.

"É normal antes de se começar a usar algo que é novo e que não é bem conhecido por muitos que alguém possa estar céptico sobre isso. O que podemos dizer é que o objetivo é claro - o vídeoárbitro pode corrigir grandes erros que tenham sido cometidos", frisou Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem da FIFA.

Contudo, o antigo árbitro italiano e atual líder do setor na FIFA assegurou que a discussão não vai desaparecer, uma vez que os lances continuarão a estar sujeitos à interpretação dos juízes de campo.

A FIFA revelou em março que ia avançar com o sistema de vídeoárbitro no Mundial, depois de o International Board - entidade que regula as regras da arbitragem - ter autorizado as modificações nas Leis do Jogo.