Israel: clima de tensão em feriado nacional

70 anos. As comemorações para assinalar a declaração de Independência do Estado hebraico estão ficar marcadas pelas conquistas de Israel em termos económicos e militares e por um erro, no sistema informático, que gerou uma mensagem para que os reservistas do exército para se apresentassem ao serviço, esta quinta-feira, ferido nacional. Um incidente confirmado por um porta-voz das forças armadas que terá sido "rapidamente resolvido." As festividades decorrem num clima de tensão com Teerão. Em fevereiro, o Estado hebraico admitiu, pela primeira vez, ter atingido alvos iranianos após a interceção de um drone que se infiltrou no espaço aéreo israelita.