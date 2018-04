O primeiro cinema saudita em mais de três décadas

A Arábia Saudita já tem o seu primeiro complexo de cinemas em 30 anos. O local abriu as portas na capital, Riade. O primeiro filme exibido foi "Pantera Negra". Os cinemas foram banidos no reino em 1983. A inauguração das instalações foi encarada como um dia muito especial na cidade. Marcaram presença convidados de todo o país e do estrangeiro. A gestora dos cinemas diz estar confiante no êxito do local. Espera-se que abram cerca de 350 cinemas na Arábia Saudita até 2030.