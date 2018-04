ONU atacada na Síria

Tamanho do texto

Os sobreviventes do alegado ataque a 7 de abril foram deslocados para um campo perto de Aleppo.

Entrevistada no local, Rasha Edlbi, afirma que sobreviveu com os dois filhos ao ataque graças à pronta intervenção do marido. "O cheiro a cloro era muito forte", conta acrescentando que os fazia lacrimejar e sentir tonturas. Diz ainda que conseguiu por máscaras nos filhos até que o marido os levou para um posto de assistência médica.

Douma fica apenas a 10 quilómetros da capital síria, mas mantém-se inacessível para os peritos internacionais. O governo de Damasco deu luz verde à passagem da equipa, mas os batedores das Nações Unidas foram recebidos com tiros à entrada da cidade.

Não há nova data para a visita dos observadores. A equipa tem a tarefa de analisar o terreno e procurar indícios de um ataque com armas químicas em Douma.