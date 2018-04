Rainha Isabel II apoia Carlos para a liderança da Commonwealth

Tamanho do texto

A Rainha Isabel II deu as boas-vindas aos mais de 50 convidados e realçou a força e a vitalidade cada vez maiores da organização.

A líder da Commonwealth abriu também as portas à transição de poder e expressou o apoio ao seu filho mais velho, o Príncipe Carlos.

"É meu desejo sincero que a Commonwealth continue a oferecer estabilidade e segurança para as gerações futuras e decidir que um dia o Príncipe de Gales deve prosseguir o importante trabalho iniciado pelo meu pai em 1949", declarou.

No entanto, o assunto da sucessão é uma matéria sensível dentro da Commonwealth, já que o cargo não é hereditário. De acordo com as informações de Downing Street, os representantes dos 53 países membros devem discutir a futura liderança esta sexta-feira.

O encontro de dois dias conta, porém, com outros temas em agenda. O comércio, a cibersegurança, a conservação dos oceanos e o combate aos resíduos plásticos são outros dos pontos em análise.

A Commonwealth foi formalmente constituída em 1949.