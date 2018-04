EUA criticam eleição de Miguel Diaz-Canel

A era de Miguel Diaz-Canel começa com os Estados Unidos de costas voltadas. Miguel Diaz-Canel foi escolhido por Raul Castro como sucessor na liderança do governo.

Um escolha que, nas palavras da porta-voz do departamento de estado norte-mericano, evidencia o facto dos cubanos não terem um poder real que influencie os destinos do país. Heather Nauert diz que os Estados Unidos "estão desapontados pelo facto do governo cubano ter silenciado as vozes independentes, mantendo o o poder repressivo em vez de permitir uma escolha verdadeira através de eleições livres e justas".