É sob o desígnio da sucessão que começa a cimeira da Commonwealth. Isabel II recebe os líderes das antigas colónias britânicas em Windsor, esta sexta-feira.

No jantar que antecedeu a reunião formal, no Palácio de Buckingham, a mudança de líder não foi assunto tabu, com a rainha a expressar publicamente a vontade de que o filho Carlos assuma a presidência da comunidade. Uma escolha que não é consensual.