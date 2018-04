Notas de Comey chegam ao Congresso norte-americano

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já entregou o memorando do ex-diretor do FBI aos comités do Congresso. Em causa estão notas tomadas por James Comey que documentam algumas das conversas com o Presidente norte-americano. Um dos documentos remonta a janeiro de 2017 e descreve uma conversa sobre prostitutas russas, outro fala sobre a relação do Presidente com o então conselheiro de segurança nacional. Num desses encontros, Trump terá pedido ao então diretor do FBI para que pusesse fim a uma investigação sobre Michael Flynn que acabaria por ser despedido em fevereiro de 2017.