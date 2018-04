Procura-se apartamento para arrendar em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa suspendeu esta semana um leilão no âmbito do Programa Renda Acessível, porque os preços oferecidos pelos potenciais inquilinos foram mais do dobro do que o preço base. Houve quem oferecesse 760 euros por um T1.

O salário mínimo em Portugal é actualmente de 580 euros, mas mesmo os que ganham mais ficam a fazer contas à vida.