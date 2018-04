Natalie Portman recusa partilhar palco com Netanyahu

Natalie Portman, distinguida, no fim do ano passado com o Prémio Genesis, decidiu não participar na cerimónia de entrega do mesmo, agendada para junho, em Israel, por não querer ver-se associada ao Primeiro-ministro do país. Benjamim Netanyahu deveria discursar no evento. A decisão da atriz, de origem israelo-americana levou ao cancelamento da entrega do galardão. Portman esclarece, nas redes sociais, depois das autoridades israelitas lhe tecerem duras críticas, que a sua incompatibilidade é com o chefe do executivo israelita, não com o país.