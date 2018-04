Pyongyang põe fim a testes nucleares

O líder norte-coreano afirmou que o país termina, com efeitos imediatos, os testes nucleares. Coreia do Norte e Coreia do Sul devem reunir-se na próxima semana. e poderá ocorrer, já em junho, um encontro entre Kim Jong Un e Donald Trump.

O presidente dos EUA já se congratulou com a decisão dizendo que se trata de um "grande progresso".

Já o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, mantém alguma apreensão mas vai dizendo que se as intenções da Coreia do Norte são de facto as de travar os testes nucleares é preciso proceder à desnuclearização com a supervisão internacional.

Até há poucos meses a Coreia do Norte defendia o seu programa nuclear como defesa face à ameaça que representam os EUA, aliados da vizinha Coreia do Sul. Nas últimas semanas a tensão tem vindo a diminuir com as duas Coreias a participarem juntas nos Jogos Olímpicos de Inverno e a irmã de Kim Jong Un a representar Pyongyang no evento.