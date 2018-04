Andrea Nahles, primeira mulher eleita líder do SPD

Andrea Nahles é a nova líder do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD). Nahles, eleita com 66% dos votos, domingo, durante um congresso extraordinário do SPD, em Wiesbaden, torna-se assim a primeira mulher a presidir à formação política mais antiga do país.

A nova líder do SPD, e ex-ministra do Trabalho, concorreu contra a ex-agente da polícia e presidente da Câmara de Flensburgo, Simone Lange.

Nahles, que é também a líder da bancada parlamentar do SPD, sempre defendeu a entrada do SPD no quarto Governo de Angela Merkel. Com o falhanço da tentativa de coligação entre conservadores, liberais e verdes, o SPD acabou por entrar no Governo de Merkel.

O primeiro grande desafio da social-democrata, sucessora de Martin Schulz, será unir o SPD que nas últimas eleições teve o pior resultado de sempre ao conseguir apenas 20% dos votos.