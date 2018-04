Domingo sangrento no Afeganistão

O grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico, o "daesh", já reivindicou o ataque cujo alvo foi um projeto tido como muito importante para a credibilidade do presidente Ashraf Ghani e para as eleições legislativas programadas para outubro no Afeganistão.

Do atentado resultaram ainda mais de 50 feridos. As vítimas aguardavam no local para receber cartões eleitorais, revelaram as autoridades afegãs.

Mais a norte no país, houve outro ataque também próximo a um centro de registo eleitoral.

Uma explosão à beira de uma estrada atingiu uma viatura, matou seis membros de uma família e feriu outros três.